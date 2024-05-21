У Путина увидели "американский след" в гибели президента Ирана

В РФ традиционно обвинили США.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал гибель в крушении вертолета президента и министра иностранных дел Ирана. В частности, он упомянул об американских санкциях, запрещающих поставлять в эту страну запчасти для авиации.
Об этом пишет BBC.
"Американцы от этого открещиваются, но на самом деле и в другие страны, против которых Соединенные Штаты объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной ", — цитирует Лаврова ТАСС.
Он отметил, что Россия активно работает над производством авиационных запчастей своими силами для замещения импорта.
"Речь идет о сознательном причинении вреда простым гражданам, пользующимся транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это напрямую связано со снижением уровня безопасности ", — указано в сообщении.
Напомним, президент Ирана Эбрагим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая, возвращаясь из Азербайджана, где они вместе с главой страны Ильгамом Алиевым открывали дамбу.
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