У Путина увидели "американский след" в гибели президента Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал гибель в крушении вертолета президента и министра иностранных дел Ирана. В частности, он упомянул об американских санкциях, запрещающих поставлять в эту страну запчасти для авиации.

Об этом пишет BBC.

"Американцы от этого открещиваются, но на самом деле и в другие страны, против которых Соединенные Штаты объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной ", — цитирует Лаврова ТАСС.

Он отметил, что Россия активно работает над производством авиационных запчастей своими силами для замещения импорта.

"Речь идет о сознательном причинении вреда простым гражданам, пользующимся транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это напрямую связано со снижением уровня безопасности ", — указано в сообщении.

Напомним, президент Ирана Эбрагим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая, возвращаясь из Азербайджана, где они вместе с главой страны Ильгамом Алиевым открывали дамбу.

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