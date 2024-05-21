Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский анонсировал военную помощь от еще одной страны

Зеленский анонсировал военную помощь от еще одной страны

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Еще одна страна предоставит Украине помощь.

Румыния готовится передать Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел телеонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку.

"Проинформировал Президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов", — говорится в сообщении.

Он добавил, что страны договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности.

"Я благодарен Президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", — добавил Зеленский.

Добавим, США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины до конца этой недели.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация