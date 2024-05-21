Зеленский анонсировал военную помощь от еще одной страны

Румыния готовится передать Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел телеонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку.

"Проинформировал Президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО разных типов", — говорится в сообщении.

Он добавил, что страны договорились ускорить совместную работу по двустороннему соглашению в сфере безопасности.

"Я благодарен Президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран", — добавил Зеленский.

Добавим, США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины до конца этой недели.

Читайте также: