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Зеленський анонсував військову допомогу від ще однієї країни

Зеленський анонсував військову допомогу від ще однієї країни

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Ще одна країна надасть Україні допомогу.

Румунія готується передати Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів телеонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку.

"Поінформував Президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що країни домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки.

"Я вдячний Президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн", - додав Зеленський.

Додамо, США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня.

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