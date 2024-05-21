НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК: що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації 541 посадовця керівного складу ТЦК, у восьми з них виявили ознаки порушень. Матеріали щодо цих людей передали до правоохоронців.

Про це повідомила голова комітету з питань антикорупційної політики у ВР Анастасія Радіна у Facebook.

"Перевірка статків співробітників ТЦК та ВЛК триває. Разом із колегами у антикорупційному комітеті заслухали НАЗК щодо результатів роботи по цьому напрямку. Наразі НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу ТЦК (541 із приблизно 1700 осіб, за даними Агентства). НАЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 млн гривень, необґрунтованих активів на 6 млн гривень, та недостовірних даних у декларації на 7 млн гривень", – зазначила вона.

За словами Радіної, наразі триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовів керівного складу ТЦК. Вона підкреслила, що "щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів".

За даними нардепки, найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується сумнозвісного начальника Одеського ОТЦК Євгена Борисова, якому минулого року повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму більше 188 млн гривень.

Ще один фігурант − заступник начальника одного з ТЦК, який зібрав на особисту банківську картку близько 400 тисяч гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив їх на власні потреби. Наразі із цим розбирається слідство.

"Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП. Встановлювати істину у кожній справі буде суд", − заявила вона.

Радіна зазначила, що увесь цей моніторинг провели "лише 11 співробітників НАЗК".

Нагадаємо, ексвійськком із Запоріжжя, який організував схему з бойовими виплатами підлеглим, постане перед судом.

Читайте також провідні новини дня: