НАПК проверило декларации трети руководства ТЦК: что известно

Признаки коррупции заметили у восьми человек из руководства ТЦК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило декларации 541 чиновника руководящего состава ТЦК, у восьми из них выявили признаки нарушений. Материалы по этим людям передали в милицию.

Об этом сообщила председатель комитета по антикоррупционной политике в ВР Анастасия Радина в Facebook.

"Проверка состояния сотрудников ТЦК и ВЛК продолжается. Вместе с коллегами в антикоррупционном комитете заслушали НАПК по результатам работы по этому направлению. В настоящее время НАПК проверило треть должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек, по данным Агентства). НАПК передало материалы по восьми работникам ТЦК. У них совокупно выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и недостоверных данных в декларации на 7 млн гривен", — отметила она.

По словам Радиной, в настоящее время продолжается мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще пяти должностных лиц руководящего состава ТЦК. Она подчеркнула, что "по меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов".

По данным нардепа, крупнейшее по объему активов дело на основе материалов НАПК касается пресловутого начальника Одесского ОТЦК Евгения Борисова, которому в прошлом году сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен.

Еще один фигурант – заместитель начальника одного из ТЦК, который собрал на личную банковскую карту около 400 000 гривен от разных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Теперь с этим разбирается следствие.

"Остальные выводы НАПК касаются признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ДБР, Нацполиция. Дела по конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП. будет суд", – заявила она.

Радина отметила, что весь этот мониторинг провели "лишь 11 сотрудников НАПК".

Напомним, эксвойск из Запорожья, организовавший схему с боевыми выплатами подчиненным, предстанет перед судом.

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