Если картофель подмерз на огороде: как быстро спасти урожай

Конец весны может неприятно удивить запоздалыми заморозками. И если уж картофель успел прорасти, то он может запросто подмерзнуть от резкого похолодания. Впрочем, опытные украинские хозяева знают, как спасти ростки и с радостью делятся своими рекомендациями. Рассказываем, что нужно сделать для быстрой "реанимации" всходов картофеля.

Как спасти картофель после заморозков

Если ростки картофеля начали чернеть, значит, он подмерз и может загнить сам клубень. Чтобы быстро реанимировать посевы, нужно внести подкормку, которая поможет растению восстановиться.

Можно провести подкормку раствором из мочевины из расчета 20 г препарата на 10 литров воды.

Также рекомендуется подкормить подмерзший картофель нитрофоской – пять граммов на квадратный метр.

Следует обработать картофель стимулятором роста, защищающим ростки от резких перепадов температуры. Для такой обработки идеальным выбором будет препарат "Эпин Экстра".

Если никаких препаратов под рукой нет, можно укрыть всходы картофеля соломой или обильно полить водой.

Для небольшого участка подойдет черная плёнка, которую можно развернуть над грядкой с картофелем, закрепив ее на колышках. Но защиту нужно делать в ночь заморозков, еще до восхода солнца.

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