Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Если картофель подмерз на огороде: как быстро спасти урожай

Если картофель подмерз на огороде: как быстро спасти урожай

Как спасти подмерзший картофель / Фото: pixabay.com

Чтобы быстро реанимировать подмерзшие ростки картофеля, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Конец весны может неприятно удивить запоздалыми заморозками. И если уж картофель успел прорасти, то он может запросто подмерзнуть от резкого похолодания. Впрочем, опытные украинские хозяева знают, как спасти ростки и с радостью делятся своими рекомендациями. Рассказываем, что нужно сделать для быстрой "реанимации" всходов картофеля.

Как спасти картофель после заморозков

Если ростки картофеля начали чернеть, значит, он подмерз и может загнить сам клубень. Чтобы быстро реанимировать посевы, нужно внести подкормку, которая поможет растению восстановиться.

  • Можно провести подкормку раствором из мочевины из расчета 20 г препарата на 10 литров воды.
  • Также рекомендуется подкормить подмерзший картофель нитрофоской – пять граммов на квадратный метр.
  • Следует обработать картофель стимулятором роста, защищающим ростки от резких перепадов температуры. Для такой обработки идеальным выбором будет препарат "Эпин Экстра".
  • Если никаких препаратов под рукой нет, можно укрыть всходы картофеля соломой или обильно полить водой.
  • Для небольшого участка подойдет черная плёнка, которую можно развернуть над грядкой с картофелем, закрепив ее на колышках. Но защиту нужно делать в ночь заморозков, еще до восхода солнца.

Читайте также:

Как поливать помидоры: рискуете потерять весь урожай, если будете делать это неправильно

Помидоры вырастут мясистыми и сахарными: чем подкормить, какие удобрения лучше

Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: чем подкормить, какие удобрения лучше

Похожие темы:

Следующая публикация