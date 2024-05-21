Если картофель подмерз на огороде: как быстро спасти урожай

Чтобы быстро реанимировать подмерзшие ростки картофеля, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Конец весны может неприятно удивить запоздалыми заморозками. И если уж картофель успел прорасти, то он может запросто подмерзнуть от резкого похолодания. Впрочем, опытные украинские хозяева знают, как спасти ростки и с радостью делятся своими рекомендациями. Рассказываем, что нужно сделать для быстрой "реанимации" всходов картофеля.
Как спасти картофель после заморозков
Если ростки картофеля начали чернеть, значит, он подмерз и может загнить сам клубень. Чтобы быстро реанимировать посевы, нужно внести подкормку, которая поможет растению восстановиться.
- Можно провести подкормку раствором из мочевины из расчета 20 г препарата на 10 литров воды.
- Также рекомендуется подкормить подмерзший картофель нитрофоской – пять граммов на квадратный метр.
- Следует обработать картофель стимулятором роста, защищающим ростки от резких перепадов температуры. Для такой обработки идеальным выбором будет препарат "Эпин Экстра".
- Если никаких препаратов под рукой нет, можно укрыть всходы картофеля соломой или обильно полить водой.
- Для небольшого участка подойдет черная плёнка, которую можно развернуть над грядкой с картофелем, закрепив ее на колышках. Но защиту нужно делать в ночь заморозков, еще до восхода солнца.
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