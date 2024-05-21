Якщо картопля підмерзла на городі: як швидко врятувати урожай

Щоб швидко реанімувати підмерзлі паростки картоплі, треба дотримуватися кількох простих рекомендацій.
Кінець весни може неприємно здивувати запізнілими заморозками. І якщо вже картопля встигла прорости, то вона може запросто підмерзнути від різкого похолодання. Втім, досвідчені українські господарі знають, як врятувати паростки й радо діляться своїми рекомендаціями. Розповідаємо, що треба зробити для швидкої "реанімації" сходів картоплі.
Як врятувати картоплю після заморозків
Якщо паростки картоплі почали чорніти, значить, вона підмерзла і може загнисти сама бульба. Щоб швидко реанімувати посіви, треба внести підживлення, яке допоможе рослині відновитися.
- Можна провести підживлення розчином із сечовини з розрахунку 20 грамів препарату на 10 літрів води.
- Також рекомендується підживити підмерзлу картоплю нітрофоскою – п’ять грамів на квадратний метр.
- Слід обробити картоплю стимулятором росту, який захищатиме паростки від різких перепадів температури. Для такої обробки ідеальним вибором буде препарат “Епін Екстра”.
- Якщо жодних препаратів під рукою немає, можна вкрити сходи картоплі соломою чи рясно полити водою.
- Для невеликої ділянки підійде чорна плівка, яку можна розгорнути над грядкою з картоплею, закріпивши її на кілочках. Але захист треба робити в ніч заморозків, ще до сходу сонця.
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