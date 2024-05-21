Якщо картопля підмерзла на городі: як швидко врятувати урожай

Кінець весни може неприємно здивувати запізнілими заморозками. І якщо вже картопля встигла прорости, то вона може запросто підмерзнути від різкого похолодання. Втім, досвідчені українські господарі знають, як врятувати паростки й радо діляться своїми рекомендаціями. Розповідаємо, що треба зробити для швидкої "реанімації" сходів картоплі.

Як врятувати картоплю після заморозків

Якщо паростки картоплі почали чорніти, значить, вона підмерзла і може загнисти сама бульба. Щоб швидко реанімувати посіви, треба внести підживлення, яке допоможе рослині відновитися.

Можна провести підживлення розчином із сечовини з розрахунку 20 грамів препарату на 10 літрів води.

Також рекомендується підживити підмерзлу картоплю нітрофоскою – п’ять грамів на квадратний метр.

Слід обробити картоплю стимулятором росту, який захищатиме паростки від різких перепадів температури. Для такої обробки ідеальним вибором буде препарат “Епін Екстра”.

Якщо жодних препаратів під рукою немає, можна вкрити сходи картоплі соломою чи рясно полити водою.

Для невеликої ділянки підійде чорна плівка, яку можна розгорнути над грядкою з картоплею, закріпивши її на кілочках. Але захист треба робити в ніч заморозків, ще до сходу сонця.

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