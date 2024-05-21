У Путіна побачили "американський слід" у загибелі президента Ірану

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував загибель в аварії вертольота президента та міністра закордонних справ Ірану. Зокрема, він згадав про американські санкції, які забороняють постачати до цієї країни запчастини для авіації.

Про це пише BBC.

"Американці від цього відхрещуються, але насправді й до інших країн, проти яких Сполучені Штати оголошують санкції, не надходять запчастини для американської техніки, зокрема авіаційної", — цитує Лаврова ТАРС.

Він зазначив, що Росія активно працює над виробництвом авіаційних запчастин самотужки для заміщення імпорту.

"Йдеться про свідоме завдання шкоди простим громадянам, які користуються транспортними засобами, і, коли не поставляються запчастини, це безпосередньо пов'язано зі зниженням рівня безпеки", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув у неділю, 19 травня, повертаючись з Азербайджану, де вони разом із главою країни Ільгамом Алієвим відкривали дамбу.

Читайте також: