У Кадирова погрожують захопити три українські міста

Командир чеченського спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов погрожує захопити три українські міста – Миколаїв, Одесу та Харків.

Заяву командира, наближеного до лідера Чечні Рамазана Кадирова, поширили російські засоби масової пропаганди.

Так, Алаудінов узявся запевняти, що збройні сили Росії не дадуть українським військам утримати Миколаїв, Одесу та Харків, оскільки це начебто "споконвічно російські території".

Також читайте РФ кинула в бій "кадирівців": в ISW повідомили про ситуацію на Харківщині

Зауважимо, у квітні видання "Новая газета Европа" повідомила, що в разі смерті Кадирова чи втрати ним дієздатності, лідером Чечні може стати саме Алаудінов. Його взялися піарити на з'їзді партії "Единая Россия", і він завойовує симпатії серед еліти.

До слова, раніше і сам Кадиров пригрозив Україні вже у травні захопити Одесу та Харків. Він заявляв, що "треба забрати всі території України".

Читайте провідні новини дня: