У Кадырова угрожают захватить три украинских города

Командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов грозится захватить три украинских города – Николаев, Одессу и Харьков.

Заявление командира, приближенного к лидеру Чечни Рамазану Кадырову, распространили российские средства массовой пропаганды.

Так, Алаудинов принялся уверять, что вооруженные силы России не дадут украинским войскам удержать Николаев, Одессу и Харьков, поскольку это якобы "исконно русские территории".

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Отметим, что в апреле издание "Новая газета Европа" сообщило, что в случае смерти Кадырова или потери им дееспособности, лидером Чечни может стать именно Алаудинов. Его взялись пиарить на съезде партии "Единая Россия", и он завоевывает симпатии среди элиты.

К слову, ранее и сам Кадыров пригрозил Украине уже в мае захватить Одессу и Харьков. Он заявлял, что "надо забрать все территории Украины".

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