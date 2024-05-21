Нові правила видавання повісток: хто і де має право, процедура вручення та відмови

В Україні після набуття чинності нового закону про мобілізацію діють нові правила видавання повісток. Уряд чітко прописав, хто і де має право вручити повістку, порядок вручення, відмови та зміст такого документа.

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Кабмін своєю постановою № 560 від 16 травня 2024 року затвердив "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Документ регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видавання повісток громадянам.

Де можуть вручити повістку

Вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним проводиться цілодобово:

за адресою місця проживання або адресою задекларованого / зареєстрованого місця проживання,

за місцем роботи,

за місцем навчання,

у громадських місцях,

громадських будинках і спорудах,

в місцях масового скупчення людей,

в ТЦК та СП,

на пунктах пропуску (блокпостах),

в пунктах пропуску через держкордон України.

Повістку можуть надіслати поштою

Урядова постанова про порядок проведення призову громадян на військову службу передбачає, що від 18 липня повістки зможуть надсилати поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), тобто через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, відведених законом на уточнення військовозобов’язаними облікових даних, зокрема адреси місця проживання.

"В разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого / задекларованого місця проживання", – зазначено в документі.

Повістка має бути надіслана не пізніше ніж протягом наступного дня після її підпису відповідним керівником. День явки за викликом військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Зауважимо, що така повістка вважатиметься підтвердженою, якщо була зафіксована відмова від її отримання або відсутність військовозобов'язаного за адресою проживання.

Належним підтвердженням надсилання повістки поштою є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора; день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, яке особа вказала в ТЦК під час уточнення своїх облікових даних; день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого / зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Повістки поштою / Колаж: ТСН.ua

Хто має право вручати повістки

Право на вручення повісток мають:

представники ТЦК та СП (в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного військкомату);

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій чи військових адміністрацій (у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (в адміністративних межах населених пунктів і територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад);

представники підприємств, установ, організацій (на території підприємств, установ, організацій та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (вручають повістки тільки тим, хто перебуває у них на військовому обліку) – на всій території України;

під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків повістку може вручити керівник установи (організації) або фізична особа-підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ.

Зауважимо, що призначення представників, уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видавання посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Саме це посвідчення має пред’явити представник ТЦК на вимогу людини відповідно до нового закону про мобілізацію.

Чи може поліція вручити повістку

Новий закон про мобілізацію передбачає участь поліцейських в оповіщенні військовозобов’язаних. Але поліція не вручатиме повістки, а лише забезпечуватиме порядок, коли в її присутності повістки видаватимуть представники ТЦК.

Нагадаємо, що також від 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом з документами, що посвідчують особу.

Вручення повістки на роботі і доправлення до ТЦК

Кабмін своєю постановою № 560 також зобов'язав роботодавців сприяти проведенню мобілізації в Україні. Так, вони повинні вручати повістки працівникам і доправляти їх до ТЦК, якщо на це є відповідна вимога.

Так, на вимогу військової адміністрації або ТЦК роботодавці повинні сповістити своїх працівників-резервістів або військовозобов'язаних про проведення мобілізаційних заходів. Відповідний наказ підприємства про оповіщення повинен містити інформацію про підставу та мету його видання, список працівників, яких стосується оповіщення, місце, час і спосіб доправлення працівників до ТЦК. У наказі мають бути визначені уповноважені особи, які надалі вручатимуть працівникам повістки під їхній особистий підпис.

Роботодавці зобов’язані забезпечувати інформаційний складник щодо оповіщення про мобілізацію. Протягом трьох днів роботодавець повинен прозвітувати про результат оповіщення до ТЦК.

Уряд також наділив роботодавців функцією щодо забезпечення прибуття військовозобов'язаних працівників до ТЦК. Так, роботодавці повинні забезпечувати доїзд працівників до військкоматів і враховувати час, необхідний для їхнього повернення до місця роботи.

Роботодавці повинні повідомляти до ТЦК про тих працівників, які відмовилися від повістки, і про тих, хто написав заяву на звільнення.

Коли повістка вважається врученою

В разі особистого вручення повістки належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови у спілкуванні з уповноваженою особою.

Що має бути вказано в повістці

Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів або бланк повістки заповнюється представником ТЦК.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

У повістці зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Повістка / Фото: ТСН.ua

Повістка формується:

або за допомогою Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, тобто є друкованою; або бланк повістки заповнюється представником ТЦК та СП.

Керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному держреєстрі призовників.

Процедура вручення повістки на вулиці

Старший групи оповіщення, представник ТЦК, уповноважений вручати повістки зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування.

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На вимогу громадянина він пред’являє свій паспорт (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянинові пред’явити його паспорт і військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі).

Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів і військовозобов’язаних до військкомату, їй вручається повістка.

Процедура відмови від повістки

В урядовій постанові прописана процедура відмови від отримання повістки. В такому разі складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.

Акт відмови подається керівникові районного (міського) ТЦК для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

В разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доправляє військовозобов’язаного до ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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