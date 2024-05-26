З'явилося відео перших хвилин після атаки РФ по "Епіцентру" у Харкові

Патрульна поліція показала перші хвилини після удару Росії по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький.

Як видно із нагрудних камер патрульних, правоохоронці першими кинулися на допомогу постраждалим харків'янам.

Білошицький додав, що, за інформацією Нацполіції, кількість загиблих збільшилася до 13. Поліція продовжує ідентифікувати особи загиблих і документувати воєнний злочин росіян. Ще постраждали 43 особи, з яких 13 жінок і 30 чоловіків.

"Безвісти зниклими вважаються 17 громадян, з яких дев’ять чоловіків і вісім жінок. З 13 вилучених з-під завалів тіл, ідентифіковані три особи, з яких одну особу ідентифікували за допомогою експрес-аналізу ДНК. Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102", - написав він.

Нагадаємо, раніше поліція показала відео моменту удару РФ по "Епіцентру" зсередини будівлі.

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Нагадаємо,