Появилось видео первых минут после атаки РФ по "Эпицентру" в Харькове

Патрульная полиция показала первые минуты после удара России по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Александр Белошицкий.

Как видно из нагрудных патрульных камер, правоохранители первыми бросились на помощь пострадавшим харьковчанам.

Белошицкий добавил, что, по информации Нацполиции, количество погибших увеличилось до 13. Полиция продолжает идентифицировать личности погибших и документировать военное преступление россиян. Еще пострадали 43 человека, из которых 13 женщин и 30 мужчин.

"Безвести пропавшими считаются 17 граждан, из которых девять мужчин и восемь женщин. Из 13 изъятых из-под завалов тел, идентифицированы три человека, из которых одно лицо идентифицировали с помощью экспресс-анализа ДНК. Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции 0934943162 или 102", — написал он.

Появилось видео первых минут после удара РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, ранее полиция показала видео момента удара РФ по "Эпицентру" изнутри здания.

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