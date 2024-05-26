Выплаты на второго ребенка в Украине: как получить деньги

Министерство социальной политики продолжает обеспечивать финансирование пособия на детей до трех лет.

Об этом сообщает "Факты ICTV".

В 2024 году размер пособия на второго ребенка составляет 41 280 гривен (то же касается и третьего, четвертого и последующих детей). Заявки на получение помощи можно подать через портал "Дія" или в управлении социальной защиты.

Выплаты производятся по следующей схеме:

10 320 гривен — выплачивают сразу

860 гривен в месяц — в течение трех лет

Таким образом, сразу после рождения ребенка родители не получают сумму более 40 тысяч гривен. Аналогичные выплаты предусмотрены также при усыновлении ребенка. Если матери (или отцу) назначили пособие при рождении малыша, но она хочет вернуться на работу, выплаты сохраняются до достижения ребенком трех лет.

Кроме того, размер выплат зависит от даты рождения ребенка. Например, если ребенок родился до 30 июня 2014 года, сумма выплат будет определяться в соответствии с размерами, действующими на дату его рождения. Заявление на получение пособия можно подать не позднее 12 месяцев после законного усыновления ребенка.

Помощь на ребенка можно получить разными способами:

в управлении социальной защиты — обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ними предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа;

у "Дії" — для этого закажите специальную услугу єМалятко

Чтобы получить выплаты на ребенка через портал "Дія":

зайдите на портал "Дія"

авторизуйтесь и перейдите в раздел есть єМалятко

введите дату рождения ребенка

следует указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные)

после родов на телефон матери приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в "Дії." Если вы не нашли номер в своих сообщениях, его можно найти в родовой справке

выберите услугу Назначение помощи при рождении ребенка

укажите, кто будет получать средства (мать или отец)

определите способ получения денег — почта, карта

укажите номер отделения почты или реквизиты счета

Напомним, с начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев. Теперь выплаты составляют 7800 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 грн на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.

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