Виплати на другу дитину в Україні: як отримати гроші

Міністерство соціальної політики продовжує забезпечувати фінансування допомоги на дітей до трьох років.

Про це повідомляє "Факти ICTV".

2024 року розмір допомоги на другу дитину становить 41 280 гривень (те ж саме стосується і третьої, четвертої та наступних дітей). Заяви на отримання допомоги можна подати через портал "Дія" або в управлінні соціального захисту.

Виплати здійснюються за такою схемою:

10 320 гривень — виплачують одразу

860 гривень на місяць — протягом трьох років

Таким чином, одразу після народження дитини батьки не отримують суму понад 40 тисяч гривень. Аналогічні виплати передбачені також при усиновленні дитини. Якщо матері (або батькові) призначили допомогу при народженні малюка, але вона хоче повернутися на роботу, виплати зберігаються до досягнення дитиною трьох років.

Крім того, розмір виплат залежить від дати народження дитини. Наприклад, якщо дитина народилася до 30 червня 2014 року, сума виплат визначатиметься відповідно до розмірів, що діяли на дату її народження. Заяву на отримання допомоги можна подати не пізніше 12 місяців після законного усиновлення дитини.

Допомогу на дитину можна отримати різними способами:

в управлінні соціального захисту — для цього зверніться до відділу соцзахисту у своєму регіоні та напишіть заяву про народження дитини. Разом із нею надайте копію свідоцтва про народження дитини та пред'явіть оригінал документа;

у "Дії" — для цього замовте спеціальну послугу єМалятко

Щоб отримати виплати на дитину через портал "Дія":

зайдіть на портал "Дія"

авторизуйтеся та перейдіть у розділ єМалятко

введіть дату народження дитини

слід вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані)

після пологів на телефон матері приходить номер медичного висновку. Його потрібно теж вказати під час оформлення виплат у "Дії." Якщо ви не знайшли номер у своїх повідомленнях, його можна знайти в родовій довідці

оберіть послугу Призначення допомоги при народженні дитини

вкажіть, хто отримуватиме кошти (мати чи батько)

визначте спосіб отримання грошей — пошта, картка

вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку

Нагадаємо, від початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

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