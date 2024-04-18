В Україні значно зросли виплати на дітей: кого торкнуться зміни 

Від початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Від початку березня 2024 року було запроваджено збільшені суми цільової підтримки для певних груп дітей. Це стосується дітей, чиї батьки не мали змоги приєднатися до Добровольчих формувань територіальних громад (ДФТО) з різних причин.

Відповідно до оновлених правил, ці діти тепер отримуватимуть підвищені виплати державної соціальної допомоги.

Згідно з новими нормами, починаючи від 1 квітня 2024 року розмір цієї допомоги становить:

7800 грн на кожну неповнолітню дитину

6100 грн на кожну дитину в сім'ї, якщо є двоє і більше дітей

Щомісячні виплати здійснюватимуться автоматично без необхідності подання додаткових заяв чи документів.

Раніше стало відомо, що в Україні 2024 року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.

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