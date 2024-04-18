РФ атакувала безпілотниками Івано-Франківську область: що відомо

Зранку 18 квітня під час повітряної тривоги армія російської Федерації атакувала ударними безпілотниками Івано-Франківську область. Усі ворожі повітряні цілі були знешкоджені.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджено", - йдеться у повідомленні чиновниці.

За словами Онищук, внаслідок падіння уламків збитих дронів виникли пожежі. Наразі на місці інцидентів працюють відповідні служби. Минулося без постраждалих.

Ситуацію на Прикарпатті керівниця ОВА називає контрольованою.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську пролунали гучні вибухи під час тривоги, яка тривала від 06:14 до 07:27. ПС ЗСУ попередили про рухи БпЛА на Прикарпатті.

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