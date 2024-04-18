В Івано-Франківську сталися вибухи: місцева влада прокоментувала

Зранку 18 квітня в Івано-Франківську пролунало кілька потужних вибухів під час повітряної тривоги. У небі над областю спрацювали сили ППО.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по західній Україні. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, минулося без потерпілих. Інформації про руйнування міський голова також не повідомив.