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В Івано-Франківську сталися вибухи: місцева влада прокоментувала

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В Івано-Франківську сталися вибухи: місцева влада прокоментувала

Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку 18 квітня в Івано-Франківську пролунало кілька потужних вибухів під час повітряної тривоги. У небі над областю спрацювали сили ППО.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

"Цієї ночі ворог знову атакував. Десятки дронів країна-терорист випустила по західній Україні. Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, минулося без потерпілих. Інформації про руйнування міський голова також не повідомив. 

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