В Ивано-Франковске произошли взрывы: местные власти прокомментировали

Прошло без пострадавших.
Утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздалось несколько мощных взрывов во время воздушной тревоги. В небе над областью сработали силы ПВО.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Этой ночью враг снова атаковал. Десятки дронов страна-террорист выпустила по западной Украине. Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей", — говорится в сообщении.
По его словам, обошлось без пострадавших. Информации о разрушении мэр также не сообщил.
Как сообщалось, в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы во время тревоги, продолжавшейся с 06:14 до 07:27. ПС ВСУ предупредили о движениях БПЛА в Прикарпатье.
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