В Ивано-Франковске произошли взрывы: местные власти прокомментировали

Утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздалось несколько мощных взрывов во время воздушной тревоги. В небе над областью сработали силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Этой ночью враг снова атаковал. Десятки дронов страна-террорист выпустила по западной Украине. Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей", — говорится в сообщении.

По его словам, обошлось без пострадавших. Информации о разрушении мэр также не сообщил.