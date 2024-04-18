День ангела 18 апреля: кого и как поздравлять с именинами

18 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 апреля
18 апреля 2024 поздравьте с именинами Антона, Василия, Виктора, Ефима, Ивана, Кузьму, Тамару, Феликса, Яна.
Антон — древнеримское имя, которое можно перевести как "достойный похвалы". В детстве мальчик имеет много положительных черт характера, особенно общительности. Во взрослом возрасте может стать отличным дипломатом.
Василий — с древнегреческого языка переводится как "царь". От детства открыт и прост в общении. Притягивает к себе искренностью. Во взрослом возрасте отличается упорством и упрямством.
Виктор — берет начало с латинского языка и означает "победитель". В детстве мальчик отличается очень сильным нравом. Обладает мощным внутренним стержнем. Во взрослом возрасте становится настоящим "магнитом" для женщин.
Ефим происходит от древнегреческого слова, что означает "священный". В детстве он очень эмоционален, прямолинеен. Может отличаться некоторой гордостью. Во взрослом возрасте становится мечтательным, имеет постоянные любовные переживания.
Иоанн — имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "милость Божия". В детстве друзья ценят его умением прощать. Во взрослом возрасте носит гибкий характер, но может запросто попасть в плохую компанию.
Кузьма — происходит от древнегреческого имени, что означает "кузнец". С детства мальчик отличается непоседливостью и сообразительностью. Растет реалистом и любит быть лидером. Во взрослом возрасте становится интересным и общительным мужчиной.
Тамара имеет древнееврейское происхождение и означает "финиковая пальма". В детстве девочка любит находиться в центре внимания. Требует от родителей постоянного восхищения. Во взрослом возрасте становится сочувственным и эмоционально уязвимым.
Феликс — с латинского языка переводится как "счастливый". От детства является любимцем матери, которая часто потакает всем его прихотям. Во взрослом возрасте он всегда ищет престижную работу с высокой заработной платой.
Ян — еврейское имя, что означает "хозяин". В детстве порядочный ребенок, честный и решительный. Во взрослом возрасте становится здравомыслящим и спокойным мужчиной, который не способен на необдуманные поступки.
День ангела 18 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
***
Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть ангел крылышком своим
Бережет, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днем ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
***
Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра
С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!
***
С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители.
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