День ангела 18 апреля: кого и как поздравлять с именинами

18 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 апреля

18 апреля 2024 поздравьте с именинами Антона, Василия, Виктора, Ефима, Ивана, Кузьму, Тамару, Феликса, Яна.

Антон — древнеримское имя, которое можно перевести как "достойный похвалы". В детстве мальчик имеет много положительных черт характера, особенно общительности. Во взрослом возрасте может стать отличным дипломатом.

Василий — с древнегреческого языка переводится как "царь". От детства открыт и прост в общении. Притягивает к себе искренностью. Во взрослом возрасте отличается упорством и упрямством.

Виктор — берет начало с латинского языка и означает "победитель". В детстве мальчик отличается очень сильным нравом. Обладает мощным внутренним стержнем. Во взрослом возрасте становится настоящим "магнитом" для женщин.

Ефим происходит от древнегреческого слова, что означает "священный". В детстве он очень эмоционален, прямолинеен. Может отличаться некоторой гордостью. Во взрослом возрасте становится мечтательным, имеет постоянные любовные переживания.

Иоанн — имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "милость Божия". В детстве друзья ценят его умением прощать. Во взрослом возрасте носит гибкий характер, но может запросто попасть в плохую компанию.

Кузьма — происходит от древнегреческого имени, что означает "кузнец". С детства мальчик отличается непоседливостью и сообразительностью. Растет реалистом и любит быть лидером. Во взрослом возрасте становится интересным и общительным мужчиной.

Тамара имеет древнееврейское происхождение и означает "финиковая пальма". В детстве девочка любит находиться в центре внимания. Требует от родителей постоянного восхищения. Во взрослом возрасте становится сочувственным и эмоционально уязвимым.

Феликс — с латинского языка переводится как "счастливый". От детства является любимцем матери, которая часто потакает всем его прихотям. Во взрослом возрасте он всегда ищет престижную работу с высокой заработной платой.

Ян — еврейское имя, что означает "хозяин". В детстве порядочный ребенок, честный и решительный. Во взрослом возрасте становится здравомыслящим и спокойным мужчиной, который не способен на необдуманные поступки.

День ангела 18 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 18 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

Я желаю тебе любви и счастья,

В этот светлый праздник именин,

Чтобы мимо все беды и напасти,

И пусть ангел крылышком своим

Бережет, от злого закрывает,

И подчас укажет верный путь.

С Днем ангела, он рядом, он летает,

Он твой защитник и в этом его суть!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

***

Тебе дарю я эти пожелания,

Пусть ангел рядом будет навсегда,

В минуты счастья, печали и отчаяния,

В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,

И помогал на жизненном пути,

Пусть освещает жизнь он белым светлом,

И помогает исполнять мечты!

***

С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители.

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