Синоптики предупреждают о непогоде 18 апреля: где будут грозы, мокрый снег и "минус"

В четверг, 18 апреля, в Украине сильно похолодает. Почти всю страну охватят дожди, местами сильные порывы ветра и грозы, в Карпатах – мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине, кроме юго-восточной части, будут умеренные дожди. В Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях – дожди. В центре и местами в Харьковской области – грозы. Днем в Карпатах, большинстве центральных и восточных областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 18 апреля в Винницкой, Киевской, Черниговской, днем и в Житомирской и Черкасской областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 3-8° тепла, а днем +7-12°. На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут +9-14°, днем +14-19°. На юго-востоке и востоке воздух прогреется до 22-27° тепла.

Тем временем в Карпаты вернулась холодная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице 18 апреля будет облачно. Синоптики прогнозируют сильные дожди в регионе. Скорость северного ветра составит 7-12 м/с. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"18 апреля значительные дожди. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В Киевской области температура воздуха – 3-8° тепла, днем – 7-12° тепла. В Киеве ночью температура будет 5-7° тепла, днем – +7-9°.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни в Украине значительно похолодает. В частности, на дождливую погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном.

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