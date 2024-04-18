Три знака Зодиака, которые сегодня могут свернуть горы

Нынешний день считаются энергетическим пиком месяца: он не только обладает сам, но и наделяет людей мощной силой – как физической, так и моральной. Сегодня ощущение всесильности, позволяющей свернуть горы, будет не умозрительным, а самым что ни на есть реальным.

Сегодня, 18 апреля, прилив сил почувствуют представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут свернуть горы – разумеется, в переносом смысле этого слова.

Близнецы

Близнецы, которые привыкли добиваться всего легко, не напрягаясь, сегодня почувствую, что, имея резерв для усилий, можно достичь своей цели еще проще. Скорее всего, в их случае речь будет идти о профессиональной деятельности – точнее, успешной карьере.

Весы

Весам зачастую не хватает сил и решительности для того, чтобы прибиться к одной стороне: они всегда выбирают из двух разных – порей противоположных – вариантов, и это очень им мешает. Сегодня представители знака будут точно знать, чего хотят, и это усилит их.

Стрелец

Стрельцы и в любой другой день отличаются от других представителей зодиакального круга решительностью в действиях, сегодня же она у них увеличится в разы. Не существует такой задачи – как профессинальной, так и любой другой, которую они не смоги бы решить.

Читайте также: