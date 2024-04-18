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Астрологический прогноз на 18 апреля

Астрологический прогноз на 18 апреля

Лабиринт - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в любой сфере жизни нужно нацеливаться не на результат, а на процесс, тогда можно будет преуспеть и в первом, и во втором. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: молочный опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые необходимо после появления первых же симптомов. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также от бобовых и цельнозерновые круп. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прививать, пасынковать, подкармливать и сажать растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие силу минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: если после пробуждения человек – без видимой – причины ощутит хорошее настроение, значит, все в вашей жизни идет правильно, и – наоборот. 

Табу дня: плохая примета – уронить на пол столовые приборы. 

Цитата дня: "Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы" (Джон Рокфеллер). 

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