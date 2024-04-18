В Сумской области прозвучало 39 взрывов

Враг продолжает атаковать Сумщину.
Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 17 апреля 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Ямпольская громады.
- Юнаковськая громада: враг бил из минометов (9 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлен обстрел FPV дроном (2 взрыва) и сброс 6 боеприпасов типа «ВОГ» из БпЛА.
- Эсманьская громада: зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
- Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
- Середино-будская громада: враг ударил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).
- Ямпольская громада: россияне нанесли авиационные удары КАБ (3 взрыва).
Напомним, как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, из-за последних вражеских обстрелов в энергосистеме Украины наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.
Читайте также:
- Как избежать отключений света: к украинцам обратились с важной просьбой
- Ракетные удары по Чернигову: количество погибших стремительно растет
- Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области, есть раненый: детали