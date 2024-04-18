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В Сумской области прозвучало 39 взрывов

В Сумской области прозвучало 39 взрывов

Иллюстрация: враг не останавливается в атаке на Сумщину

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 17 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Ямпольская громады.

  • Юнаковськая громада: враг бил из минометов (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен обстрел FPV дроном (2 взрыва) и сброс 6 боеприпасов типа «ВОГ» из БпЛА.
  • Эсманьская громада: зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.
  • Середино-будская громада: враг ударил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: россияне нанесли авиационные удары КАБ (3 взрыва).

Напомним, как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, из-за последних вражеских обстрелов в энергосистеме Украины наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.

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