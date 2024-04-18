На Сумщині прозвучало 39 вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 17 квітня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Ямпільська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном (2 вибухи) та скидання 6 боєприпасів типу «ВОГ» з БпЛА.
- Есманьська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
- Ямпільська громада: росіяни нанесли авіаційні удари КАБ (3 вибухи).
Нагадаємо, як повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, через останні ворожі обстріли в енергосистемі України спостерігається найскладніша ситуація від початку повномасштабного вторгнення.
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