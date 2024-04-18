Стало відомо, як Китай допомагає Росії

Китай продовжує підтримувати Кремль у його війні проти України шляхом цільового сприяння військовому виробництву РФ та постачання їй компонентів для нової зброї.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, - пише Укрінформ.

«КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій для крилатих ракет, а також целюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї»,- зазначив представник Держдепу.

Він зазначив, що постачання цих матеріалів «заповнює критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, допомагаючи відродити російську оборонно-промислову базу, яка раніше зазнала значних невдач через санкції та експортний контроль».

Представник відомства наголосив, що подібна підтримка активно сприяє війні РФ в Україні та становить значну загрозу європейській безпеці.

Американська сторона вже висловила Пекіну занепокоєння на дипломатичному рівні, в тому числі під час зустрічей лідерів. Крім того, США поінформували союзників і партнерів про це та ввели обмеження проти установ у Китаї й третіх країнах, залучених до підтримки РФ

«Ми запровадили санкції проти відповідних фірм у КНР та готові вжити подальших кроків у разі потреби»,- наголосив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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