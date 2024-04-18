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Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості - Зеленський

Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто сприймає нашу потребу в безпеці. / Фото: Володимир Зеленський

Ця війна має дійти до справедливого закінчення.

Під час спеціального засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз – потребу в ППО.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах глави держави. 

"У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці – як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні", - зауважив він. 

"Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення. Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи", - додав він. 

Нагадаємо, вранці 17 квітня армія РФ підступно вдарила ракетами по Чернігову. Попередньо, окупанти атакували місто "Іскандерами". Пошукові роботи тривають, а кількість жертв постійно зростає. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетні удари по Чернігову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього удару вдалося б уникнути, якби Україна отримала достатньо засобів ППО.

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