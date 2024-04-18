Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості - Зеленський

Під час спеціального засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз – потребу в ППО.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах глави держави.

"У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці – як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні", - зауважив він.

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"Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення. Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи", - додав він.

Нагадаємо, вранці 17 квітня армія РФ підступно вдарила ракетами по Чернігову. Попередньо, окупанти атакували місто "Іскандерами". Пошукові роботи тривають, а кількість жертв постійно зростає. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетні удари по Чернігову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього удару вдалося б уникнути, якби Україна отримала достатньо засобів ППО.

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