РФ вдарила ракетами по Чернігову: четверо загиблих, але кількість може зрости

Внаслідок ракетного удару по Чернігову у середу, 17 квітня, загинуло щонайменше четверо осіб.

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако в ефірі телемарафону в слоті телеканалу "1+1".

"На даль, на даний момент (10:00 - Ред.) інформація підтверджена про чотирьох загиблих. Цифра може бути більшою, на жаль. Є багато недосліджених об'єктів. Є травмовані, які вже звертаються по допомогу", - наголосив він.

За словами чиновника, три вибухи пролунали в місті о 09:03. Під удар РФ потрапив густонаселений мікрорайон Чернігова - перехрестя двох вулиць. На місці працюють всі необхідні служби. Пошукова операція на місці ударі триває.

"Сталося пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури. Восьмиповерхова будівля. Візуально зруйновано елементи стін трьох поверхів - з третього по шостий. Пошкоджено будівлі поруч, багато автомобілів", - розповів Ломако.