У Чернігові сталися вибухи

У середу, 17 квітня, у Чернігові було чутно вибухи. В Чернігівській області о 08:49 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"У Чернігові чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, канал "Труха. Чернігів" інформує про те, що після вибухів у місті зафіксували стовп диму.

Як повідомлялося, зранку у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередила про загрозу ударів ракетами та запуск повітряних цілей ворогом.

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