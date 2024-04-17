В Чернигове произошли взрывы

В среду, 17 апреля, в Чернигове были слышны взрывы. В Черниговской области в 08:49 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Чернигове слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Кроме того, канал "Труха. Чернигов" информирует о том, что после взрывов в городе зафиксировали столб дыма.

Как сообщалось, утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ предупредила об угрозе ударов ракетами и запуске воздушных целей врагом.

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