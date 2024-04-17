В Чернигове произошли взрывы

В регионе – воздушная тревога.
В среду, 17 апреля, в Чернигове были слышны взрывы. В Черниговской области в 08:49 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.
"В Чернигове слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Кроме того, канал "Труха. Чернигов" информирует о том, что после взрывов в городе зафиксировали столб дыма.
Как сообщалось, утром в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ предупредила об угрозе ударов ракетами и запуске воздушных целей врагом.