Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Более двух часов в области звучали сирены.

Во вторник, 16 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы – сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили один враждебный БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и травмированных. Разрушений на территории области также не зафиксировано.

Заметим, что тревога в Хмельницкой области продолжалась с 00:12 до 02:39. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в направлении области.

Как сообщалось, украинские защитники уничтожили все БПЛА, выпущенные россиянами по Украине ночью. В общей сложности оккупанты выпустили девять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

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