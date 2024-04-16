Потребность Украины в средствах ПВО немедленна — Пентагон

Министерство обороны США заявило о неотложной потребности в обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны и призвало Палату представителей принять законопроект с поддержкой Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы просто срочно предоставить им такие возможности», — отметил представитель Пентагона.

Он отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов.

"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", — резюмировал генерал.

Кроме того, по его словам, США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению ВСУ поддержкой.

Напомним, что Украина в этом году может остаться без помощи США.

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