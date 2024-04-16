Потреба України в засобах ППО є негайною - Пентагон

Міністерство оборони США заявило про невідкладну потребу в забезпеченні України можливостями протиповітряної оборони та закликало Палату представників ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Я не вдаватимуся в конкретні часові терміни, крім того, щоби сказати, що ми маємо просто терміново надати їм такі можливості», - зазначив представник Пентагону.

Він наголосив на необхідності конкретних зусиль з боку Сполучених Штатів.

«Передусім, нам потрібно, щоби Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням»,- резюмував генерал.

Крім того, за його словами, США продовжать тісні консультації з Україною, а також союзниками й партнерами щодо забезпечення ЗСУ підтримкою.

Нагадаємо, що Україна цього року може залишитись без допомоги США.

Читайте також: