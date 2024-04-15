У Бердянську "сильний бабах": працювала ППО окупантів – мапа

У Бердянську пролунав вибух.

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі вдень 15 квітня пролунали вибухи.

Про це пише "Кримський вітер".

"В окупованому Бердянську сильний бабах. Кажуть, дві ракети прилетіло", - йдеться у повідомленні.

У Бердянську 15 квітня пролунав потужний вибух

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що перед вибухом працювала ворожа ППО.

"Бердянськ. Фіксуємо подвійне збиття Storm Shadow базуванню окупантів на території ПівденьГідроМашу. Росіяни оцеплюють територію", - додав він.

У Бердянську 15 квітня пролунав потужний вибух

Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили ліквідацію командного пункта росіян у Луганську (відео).

Читайте також провідні новини дня: