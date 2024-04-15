У Бердянську "сильний бабах": працювала ППО окупантів – мапа

У Бердянську пролунав вибух.
У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі вдень 15 квітня пролунали вибухи.
Про це пише "Кримський вітер".
"В окупованому Бердянську сильний бабах. Кажуть, дві ракети прилетіло", - йдеться у повідомленні.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що перед вибухом працювала ворожа ППО.
"Бердянськ. Фіксуємо подвійне збиття Storm Shadow базуванню окупантів на території ПівденьГідроМашу. Росіяни оцеплюють територію", - додав він.
Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили ліквідацію командного пункта росіян у Луганську (відео).
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