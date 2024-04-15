В Бердянске "сильный бабах": работала ПВО оккупантов — карта

В Бердянске раздался взрыв.
Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье днем 15 апреля прогремели взрывы.
Об этом пишет "Крымский ветер".
"В оккупированном Бердянске сильный баб. Говорят, две ракеты прилетело", — говорится в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что перед взрывом работала вражеская ПВО.
"Бердянск. Фиксируем двойной ущерб Storm Shadow базированию оккупантов на территории ЮгГидроМаша. Россияне оцепляют территорию", — добавил он.
Напомним, в ВСУ подтвердили ликвидацию командного пункта россиян в Луганске (видео).
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