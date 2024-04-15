Курс валют в Украине: доллар стремительно пошел вверх, чего опасаются эксперты

Прошедшая неделя на финансовом рынке оказалась неспокойной: курс наличного доллара после непродолжительной стабильности быстро пошел вверх, приближаясь к 40 грн за доллар.

Действительно ли это очередная попытка американской валюты преодолеть знаковый рубеж в 40 гривен, которого не последовало после января 2023 года, или курс доллара снова пойдет вниз? Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (15-21 апреля);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

После стабильного курса с понедельника по среду, 8-10 апреля, курс в четверг и пятницу курс начал быстро расти. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке в банках и пунктах обмена валют за два дня доллар подорожал сразу на 25 копеек и достиг в среднем 39,65 грн/доллар в продаже и 39,10 в покупке. Это на 10 копеек. больше, чем максимальные показатели предыдущей недели, после которых началось понижение курса. В этот раз в субботу, 13 апреля, курс также снизился на 5 коп. и стабилизировался.

Самый низкий курс продаж составил 39,45 грн/доллар, на 20 коп. больше, неделю назад, самая высокая – 39,90, на 40 коп. больше, чем неделю назад. Самый высокий курс покупки был 38,35 грн/доллар (+25 коп. за неделю).

Стоимость евровалюты за неделю в итоге практически не изменилась, хотя имели место колебания в пределах 10 коп.: от 42,82 до 42,90 грн/евро в продаже и от 42,13 грн/евро до 42,23 в покупке. На воскресенье, 14 апреля, установился курс 42,80 грн/евро по продаже и 42,10 по покупке.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара медленно вырос за неделю на 30 коп., до 39,51 грн/доллар, то есть чуть больше самого низкого курса на официальном рынке. А вот с курсом покупки творилось что-то невероятное: в среду, 10 апреля, менялы покупали его по 39,18 грн, это на 80 коп. дороже, чем в понедельник, похоже, ожидая значительного скачка курса. Впрочем, в пятницу все уже было наоборот – обвал до 37,52. На воскресенье, 14 апреля, курс повысился до адекватного: в продаже 39,53 грн/доллар, по покупке – 38,18.

Относительно евро ситуация была более спокойной, по крайней мере, в продаже: во вторник, 9 апреля, курс вырос на 13 коп., до 42,94 грн/евро, затем снизился до 42,90 и замер. Курс покупки напоминал синусоиду, колебания составили 18 коп., от 42,47 до 42,65 грн/евро. На воскресенье, 14 апреля, зафиксирован курс продажи 42,84 грн/евро, курс покупки – 42,37.

Нацбанк плавно повышал курс доллара, за неделю американская валюта подорожала на 33 коп. до 39,17 грн.

На понедельник регулятор прибавил еще 23 коп. – до 39,40 грн/доллар, это новый рекорд, еще никогда официальный курс гривны не был столь низким. В результате гривна потеряла за неделю 56 коп.

Официальный курс евро всю неделю колебался от 42,09 до 42,36 грн/евро, а в понедельник "ушел в пике", упав ниже 42 грн – до 41,97 грн/евро.

Александр Охрименко объясняет такое падение зарубежными колебаниями котировок пары доллар-евро. Очевидно, что благодаря этому соотношение доллар/евро ухудшилось с 1,08 до 1,06 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что Нацбанк продолжает политику медленной девальвации гривны.

"На межбанковском рынке в прошлую пятницу установлен новый максимум — 39,47 грн/доллар и, похоже, НБУ не был против такого восходящего движения", — анализирует эксперт.

В любом случае, по его словам, значительных интервенций со стороны регулятора, которые могли бы замедлить рост курса, стабилизировать его, а возможно, и развернуть тренд, не было замечено. Очевидно, что это привело к заметному росту курса и на наличном рынке.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Прогнозы экспертов разнятся.

Александр Охрименко и Олег Пендзин считают, что ничего экстраординарного не происходит, это рыночные колебания курса, хотя и согласны, что восходящий тренд снова имеет место.

"Рынок в итоге стабилизировался, на курс влияют золотовалютные резервы Нацбанка, которые достигли рекордных 43,76 млрд долларов, то есть у регулятора достаточно средств, чтобы удерживать нынешний курс гривны в определенном коридоре. Сейчас это 39,5-39,95 грн/доллар", – уверен Александр Охрименко.

Олег Пендзин сообщил о снижении спроса на рынке наличной валюты.

"Значительно упали потребительские настроения населения, украинцы начали придерживать гривневые средства, потому что не понимают, что их ждет в ближайшем будущем, – говорит Олег Пендзин. – Возможно, придется покупать бензогенераторы и повербанки, чтобы пережить будущую зиму, а не доллары. С другой стороны., у Нацбанка есть возможность держать курс гривны ниже 40 грн/доллар, чтобы не ускорять инфляцию, что он и делает".

Андрей Шевчишин пессимистичнее: по его мнению, Нацбанк постепенно готовит подоплеку для перехода курса за 40 грн за доллар.

"Напомню, две недели назад из-за профицита валюты на межбанке курс просел ниже 39 грн/доллар, и регулятор сразу вмешался, выкупил излишки, чтобы остановить движение курса доллара вниз. На этот раз мы не увидели значительного увеличения продаж, чтобы остановить рост курса", — акцентировал Андрей Шевчишин.

Шевчишин воздержался от прогнозов, ожидать ли на текущей неделе дальнейшего ослабления гривны ниже 40 грн/доллар. Эксперт считает, что курс будет максимально рыночным. Впрочем, даже курс в 40 гривен и, условно говоря, пять копеек – не катастрофа, ведь исторически с апреля по май гривня укреплялась, этот тренд может повториться.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют не спешить как с покупкой валюты, так и с ее продажей, если нет крайней необходимости. А вот по поводу того, что делать с "лишней" наличной гривной, их мнения расходятся.

Андрей Шевчишин напомнил, что правильно покупать валюту, когда ее курс падает и продавать, когда она растет.

"Пока видим рост, но он незначителен, поэтому нет смысла избавляться долларов ради получения прибыли ради прибыли, лучше подождать", — считает он.

Александр Охрименко также уверен: текущая неделя – не лучшее время для любых операций с валютой.

"Спекулятивных скачков курса не прогнозируем, поэтому лучше подождать, пока доллар немного подешевеет и тогда инвестировать в него. Снова советую в ближайшее время обратить внимание на евровалюту, она подешевела по отношению к доллару", – говорит Александр Охрименко.

Наконец-то Олег Пендзин предлагает воспользоваться тремя "нулевыми" вариантами: гривневые депозиты не трогаем, новые депозиты не открываем, доллары и евро пока не покупаем.

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