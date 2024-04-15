Принесли взрывчатку домой: в Николаевской области подорвались парень и девушка

В Николаевской области из-за детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. В настоящее время они находятся в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Случай произошел в селе Квитневе Первомайской громады Николаевского района.

"По предварительной информации, пострадавшие обнаружили боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате физического воздействия на взрывоопасный предмет тот сдетонировал", — говорится в сообщении ведомства.

Местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной взрывоопасными предметами. Громада находилась в зоне боевых действий.

Напомним, в селе Загоряновка Херсонской области двое детей подорвались на неизвестном взрывном предмете. Инцидент произошел на детской площадке, где играли дети.

А в Запорожье дети обнаружили на пляже мину. Пиротехники ГСЧС уничтожили мину.

Читайте также: