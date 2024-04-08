Курс валют в Украине: "доллар стоп" – надолго ли

Доллар так и не смог преодолеть рубеж в 40 гривен – на прошлой неделе средний курс продажи наличных денег откатился на 20 копеек. Смена тренда началась в четверг, а с понедельника по среду доллар по-прежнему медленно дорожал. Финансовые аналитики считают ситуацию на валютном рынке непростой, хотя и не видят оснований для возможного обвала гривны в ближайшее время.

А вот будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (8-14 апреля);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Первая неделя апреля оказалась гораздо спокойнее, чем последняя неделя марта. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке средний курс доллара в банках и пунктах обмена валют сначала продолжал незначительно идти вверх, достигнув максимального значения в среду, 3 апреля. А именно: 39,55 грн/доллар в продаже и 39,05 в покупке. И дальше курс пошел вниз и в воскресенье, 7 апреля, зафиксировано 39,33 и 38,84 грн/доллар соответственно.

Колебания небольшие, в итоге за первую неделю апреля американская валюта потеряла 13 копеек. в продаже и 7 коп. в покупке. Более важно то, что тренд развернулся, не достигнув, как и прогнозировали наши эксперты, знаковых 40 грн/доллар.

Самый низкий курс продаж составил 39,25 грн/доллар, на 15 коп. меньше, чем неделю назад, самый высокий – 39,50, что на 20 коп. меньше, чем неделю назад. А самый высокий курс покупки – 39,10 грн/доллар (-10 коп. в неделю).

Курс евро колебался в унисон с курсом доллара: с понедельника по среду – рост на 10 коп., до 42,96 грн/евро в продаже и до 42,26 – в покупке, затем снижение до предыдущих значений – 42,86 и 42,16 соответственно. То есть, за неделю наличная евровалюта в итоге не изменила своей стоимости.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, ситуация была еще более стабильной, чем на официальном рынке. Средний курс как доллара, так и евро за 1-3 апреля увеличился на 5 коп. как в продаже, так и в покупке, а 4-7 апреля уходил вниз. В воскресенье, 7 апреля, нелегалы продавали доллар по 39,25 грн (-20 коп. за неделю), покупали по 38,80 грн (-7 коп.). Курс евро плавно снизился за неделю в продаже на 10 коп. до 42,85 грн/евро, в покупке – на 5 коп. до 42,65 грн/евро.

Тренды официальных курсов, устанавливаемых Нацбанком для доллара и евро, отличались. Доллар за 1-3 апреля подорожал на 32 коп., до 39,32 грн., а за 4-7 апреля подешевел на 30 коп., до 39,02 грн.

На понедельник, 8 апреля, регулятор установил курс 38,84 грн/доллар, это на 16 коп. ниже, чем неделю назад.

А вот евро всю неделю плавно дорожал, набрав 19 коп. – с 42,16 грн/евро в понедельник, 1 апреля, до 42,35 грн/евро в воскресенье, 7 апреля. Но на 8 апреля официальный курс был снижен регулятором до 42,09 грн/евро (-7 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро осталось 1,08 доллара за евро.

По словам Андрея Шевчишина, гривну в начале апреля укрепили два фактора. Первый – поступление в марте значительных объемов валюты – 9,3 млрд долларов – в виде макрофинансовой помощи от западных партнеров Украины. Эти средства частично пошли на межбанковский рынок. Второй – увеличение предложения валюты от продавцов-экспортеров, которым гривна необходима в конце финансового месяца и квартала для выплаты зарплат, ведения хозяйственной деятельности.

"Резервы Украины на максимальном историческом уровне – 43,76 млрд долларов, – подчеркнул Андрей Шевчишин. – Без наших западных партнеров было бы около 34,5 млрд долларов, и был бы другой курс".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты считают: значительное подорожание доллара закончилось, речи о 40 грн/доллар пока нет. А вот что будет с курсом дальше – их мнения отличаются.

"Курс наличного доллара стабилизируется к середине апреля на нынешнем уровне – 39,30-39,50 грн/доллар", – прогнозирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин ожидает дальнейшего понижения курса доллара.

"Нацбанк выкупил у Министерства финансов значительные суммы по макрофинансовой помощи по выгодному для государства курсу, и теперь может быть постепенное укрепление гривны даже до 38,8-39 грн/доллар", – считает Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин не исключает, что Нацбанк снова может развернуть тренд и курс пойдет вверх.

"На межбанковском рынке курс просел на прошлой неделе ниже 39 грн за безналичный доллар, поэтому возможно, что регулятор его повысит для содействия наполнению госбюджета. Такая политика приведет к плавному росту и наличному курсу", – объяснил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему рекомендуют не продавать сейчас валюту без крайней необходимости. Что касается инвестиций в валютную наличность как средства хранения средств, то их мнения расходятся.

Олег Пендзин напомнил свой предварительный прогноз: девальвация гривны не окажется продолжительной, и курс доллара в апреле снова пойдет вниз. Поэтому гривневые депозиты и дальше остаются более выгодными, чем покупка валюты.

"Лучше всего говорить на языке цифр, – убежден Олег Пендзин. – Например, человек А купил в начале января текущего года 1000 долларов по тогдашнему среднему курсу 39,20 грн/доллар. Три месяца спустя доллар стоит в продаже в среднем 39,35 грн, то есть будто имеем +15 копеек на каждом долларе или 150 грн прибыли на тысячи долларов, но максимальный курс покупки сейчас – 39,10 грн/доллар, то есть если А сегодня сдаст валюту, то будет убыток в 10 копеек на каждом долларе. гражданин Б в начале января открыл гривневый депозит на сумму, эквивалентную 1000 долларов под 12% годовых сроком на три месяца".

Андрей Шевчишин согласен, что гривневые депозиты пока прибыльнее валютных наличных "под матрасом". Однако при возможной внезапной девальвации гривни доллар в руках окажется выгоднее гривны в банке, откуда ее нужно будет еще и забрать. Поэтому, по его мнению, в долгосрочной перспективе следует отдать предпочтение валюте. Но не на текущей неделе, потому что курс доллара может еще снизиться.

Александр Охрименко советует обратить внимание на евро. Эксперт напомнил, что в Нацбанке недавно заявили: регулятор рассматривает возможность привязать курс гривны к евро, а не к доллару, как сейчас: "Конечно, пока не нужно сдавать доллары и покупать евро, потому что потеряете на разнице курсов. Но инвестиция в евровалюту может быть удачной, если рассчитывать на несколько лет вперед".

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