Курс валют в Україні: "долар стоп" – чи надовго

Долар так і не зміг подолати рубіж у 40 гривень – минулого тижня середній курс продажу готівки відкотився на 20 копійок. Зміна тренду почалась у четвер, а від понеділка до середи долар, як і раніше, повільно дорожчав. Фінансові аналітики вважають ситуацію на валютному ринку непростою, хоча й не бачать підстав для можливого обвалу гривні найближчим часом.

А от чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (8-14 квітня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Перший тиждень квітня виявився набагато спокійнішим, ніж останній тиждень березня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют спершу продовжував незначно іти вгору, досягнувши максимального значення в середу, 3 квітня. А саме: 39,55 грн/долар у продажу і 39,05 у купівлі. Та надалі курс пішов донизу і в неділю, 7 квітня, зафіксовано 39,33 і 38,84 грн/долар відповідно.

Коливання невеликі, у підсумку за перший тиждень квітня американська валюта втратила 13 коп. у продажу і 7 коп. у купівлі. Важливіше те, що тренд розвернувся, не досягнувши, як і прогнозували наші експерти, знакових 40 грн/долар.

Найнижчий курс продажу становив 39,25 грн/долар, на 15 коп. менше, тиждень тому, найвищий – 39,50, на 20 коп. менше, ніж тиждень тому. А найвищий курс купівлі – 39,10 грн/долар (-10 коп. за тиждень).

Курс євро коливався в унісон з курсом долара: з понеділка по середу – зростання на 10 коп., до 42,96 грн/євро у продажу і до 42,26 – у купівлі, потім зниження до попередніх значень – 42,86 і 42,16 відповідно. Тобто за тиждень готівкова євровалюта у підсумку не змінила своєї вартості.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація була ще стабільнішою, ніж на офіційному ринку. Середній курс як долара, так і євро за 1-3 квітня збільшився на 5 коп. як у продажу, так і в купівлі, а 4-7 квітня йшов униз. У неділю, 7 квітня, нелегали продавали долар по 39,25 грн (-20 коп. за тиждень), купували по 38,80 грн (-7 коп.). Курс євро плавно знизився за тиждень у продажу на 10 коп., до 42,85 грн/євро, у купівлі – на 5 коп. до 42,65 грн/евро.

Тренди офіційних курсів, які встановлює Нацбанк для долара і євро, відрізнялись. Долар за 1-3 квітня подорожчав на 32 коп., до 39,32 грн, а за 4-7 квітня подешевшав на 30 коп., до 39,02 грн.

На понеділок, 8 квітня, регулятор встановив курс 38,84 грн/долар, це на 16 коп. нижче, ніж тиждень тому.

А от євро весь тиждень плавно дорожчав, набравши 19 коп. – з 42,16 грн/євро у понеділок, 1 квітня, до 42,35 грн/євро у неділю, 7 квітня. Та на 8 квітня офіційний курс було знижено регулятором до 42,09 грн/євро (-7 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро залишилось 1,08 долара за євро.

За словами Андрія Шевчишина гривню на початку квітня зміцнили два чинники. Перший – надходження у березні значних обсягів валюти – 9,3 млрд доларів - у вигляді макрофінансової допомоги від західних партнерів України. Ці кошти частково пішли на міжбанківський ринок. Другий – збільшення пропозиції валюти від продавців-експортерів, котрим гривня необхідна в кінці фінансового місяця і кварталу для виплати зарплат, ведення господарської діяльності тощо.

"Резерви України на максимальному історичному рівні – 43,76 млрд доларів, – підкреслив Андрій Шевчишин. – Без наших західних партнерів було б близько 34,5 млрд доларів, і був би інший курс".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти вважають: значне подорожчання долара закінчилось, мови про 40 грн/долар поки нема. А от що буде з курсом далі – їхні думки відрізняються.

"Курс готівкового долара стабілізується до середини квітня на нинішньому рівні – 39,30- 39,50 грн/долар ", – прогнозує Олександр Охріменко.

Олег Пендзин очікує подальшого зниження курсу долара.

"Нацбанк викупив у Міністерства фінансів значні суми з макрофінансової допомоги за вигідним для держави курсом, і тепер може бути поступове зміцнення гривні навіть до 38,8-39 грн/долар", – вважає Олег Пендзин.

А от Андрій Шевчишин не виключає, що Нацбанк знову може розвернути тренд, і курс піде догори.

"На міжбанківському ринку курс просів на минулому тижні нижче 39 грн за безготівковий долар, тому можливо, що регулятор його підвищить для сприяння наповненню держбюджету. Така політика призведе до плавного зростання і готівкового курсу", – пояснив Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, рекомендують не продавати зараз валюту без крайньої потреби. Що стосується інвестицій у валютну готівку як засобу збереження коштів, то їхні думки розходяться.

Олег Пендзин нагадав свій попередній прогноз: девальвація гривні не виявиться тривалою, і курс долара у квітні знову піде вниз. Тому гривневі депозити і надалі залишаються вигіднішими, ніж купівля валюти.

"Найкраще говорити мовою цифр, – переконаний Олег Пендзин. – Наприклад, громадянин А купив на початку січня поточного року 1000 доларів по тодішньому середньому курсу 39,20 грн/долар. Три місяці потому долар коштує у продажу в середньому 39,35 грн, тобто ніби маємо +15 коп. на кожному доларі або 150 грн прибутку на тисячі доларів. Але ж максимальний курс купівлі нині – 39,10 грн/долар. Тобто якщо А сьогодні здасть валюту, то матиме збиток у 10 коп. на кожному доларі. А громадянин Б на початку січня відкрив гривневий депозит на суму, еквівалентну 1000 доларів під 12% річних терміном на три місяці. На початку квітня Б вже має прибуток у 3%, або майже 1000 гривень".

Андрій Шевчишин згоден, що гривневі депозити наразі прибутковіші за валютну готівку "під матрацем". Однак за можливої раптової девальвації гривні долар у руках виявиться вигіднішим ніж гривня у банку, звідки її потрібно буде ще й забрати. Тому, на його думку, у довгостроковій перспективі варто віддати перевагу валюті. Але не поточного тижня, бо курс долара може ще знизитись.

Олександр Охріменко радить звернути увагу на євро. Експерт нагадав, що у Нацбанку нещодавно заявили: регулятор розглядає можливість прив’язати курс гривні до євро, а не до долара, як нині: "Звичайно ж, поки не потрібно здавати долари і купувати євро, бо втратите на різниці курсів. Але інвестиція у євровалюту може бути вдалою, якщо розраховувати на кілька років наперед".

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