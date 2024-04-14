Украина без помощи США: экономист о том, каким будет курс гривны

Фурса добавил, что как для страны, ведущей войну с ядерным государством, "наша ситуация выглядит как экономическое чудо".

По состоянию на сегодняшний день ситуация на валютном рынке абсолютно под контролем Нацбанка.

Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью "Фактам".

Банкир предполагает, что постепенно Нацбанк выведет курс гривны где-то в диапазон 40-41 за доллар.

"Будет умеренная девальвация. В принципе сегодня ситуация на валютном рынке абсолютно под контролем Нацбанка. Резервы НБУ сейчас на рекордном уровне за всю историю Украины. Поэтому каких-либо значительных колебаний курса не ожидаю", – сказал эксперт.

Фурса добавил, что как для страны, ведущей войну с ядерным государством, "наша ситуация выглядит как экономическое чудо".

"Это чудо на 100% обеспечено поддержкой наших западных партнеров. Благодаря ей мы сохранили макрофинансовую стабильность. И это позволяет нам уже второй год подряд иметь рост экономики и действительно очень умеренную инфляцию. Последние данные по инфляции у нас 3,2%. Это даже меньше, чем в Соединенных Штатах. Это суперуникальная история", – подытожил аналитик.

Ранее эксперт рассказала, что будет с экономикой в Украине в 2024 году.

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