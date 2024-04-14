Что будет с экономикой в Украине в 2024 году: эксперт дала прогноз

Она объяснила, как на экономику влияют деньги, получаемые от доноров.

Мы находимся сегодня в условиях высокой неопределенности и непредсказуемости. Сценарий развития экономики во многом будет зависеть от ситуации на фронте, политической ситуации внутри страны и объемов международной финансовой помощи Украине.

Такое мнение высказала эксперт экономических программ Украинского института будущего Яна Лаврик.

По ее словам, любые кардинальные изменения в политике наших западных партнеров или неординарные политические решения могут привести к изменениям в экономических параметрах, таких как курс гривны, инфляция и т.д.

“Процессы в экономике происходят инерционно, поэтому при отсутствии каких-либо форс-мажоров контуры экономических результатов 2024 более или менее понятны. И не видим предпосылок для кардинальных перемен. Поэтому наш прогноз 2024 является логическим продолжением предыдущего. "Иллюзия роста", как мы назвали наш предыдущий прогноз, сохраняется и в этом году", — говорит эксперт.

Несмотря на ожидаемые темпы роста реального ВВП на 3,5-4% и еще более высокие темпы роста долларового ВВП, по словам Яны Лаврик, не стоит забывать, что во многом этот рост будет обеспечен внешней финансовой помощью – 37-42 млрд долларов. И большая часть из них, это кредиты, которые мы должны возвращать.

В то же время деньги, которые мы получаем от доноров, не создают базу для дальнейшего экономического роста, наоборот, в экономике аккумулируются и консервируются проблемы, которые в ближайшем будущем станут факторами ограничения дальнейшего роста и развития: дефицит трудовых ресурсов, неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, ограниченный доступ к капиталу, коррупция, высокая доля государства в экономике и самое главное – неэффективное государственное управление, которое только приводит к нарастанию дисбалансов в экономике.

"Вообще, как мы видим, большинство проблем украинской экономики находятся вне экономической плоскости и исходят из искаженного общественного договора и парадигмы управления государством", — рассказала Яна Лаврик.

Напомним, в Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет.

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