В Минэнерго производят расчеты по пересмотру тарифа на свет

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

«На сегодняшний день окончательного решения по этому поводу (пересмотру тарифа для населения – ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, как мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление. Особенно в последующие периоды, которые у нас будут достаточно сложные», — сказала она.

Гринчук добавила, что сейчас Минэнерго активно работает с партнерами по той помощи, которую они могут предоставить для восстановления поврежденных энергообъектов, а также для введения в работу нового поколения, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.

В то же время она добавила, что из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.

«Это еще вопрос, сейчас мы все это подсчитываем, рассчитываем и решение будет приниматься, взвешенное. Но это не сейчас, еще его нет», – подчеркнула Гринчук.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что он не исключает повышения тарифа на свет для населения из-за атак по энергетической системе.