Папа Римский обратился к Израилю и Ирану

Папа Римский призвал развивать усилия по установлению мира между странами.

Папа Римский Франциск обратился к Ирану и Израилю и призвал к миру и избежанию насильственного противостояния.

Об этом пишет Sky News.

Во время речи на площади Святого Петра в Ватикане Франциск призвал Иран и Израиль избегать любых действий, которые могли бы подпитать "спираль насилия", рискующую вовлечь Ближний Восток в конфликт.

"Довольно войны, достаточно атак, достаточно насилия. Да — диалогу, да — миру", — сказал он в своей речи.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль дронами и ракетами. ТСН.ua собрал все подробности.

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