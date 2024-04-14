Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану

Папа Римський Франциск звернувся до Ірану та Ізраїлю та закликав до миру та уникнення насильницького протистояння.

Про це пише Sky News.

Під час промови на площі Святого Петра у Ватикані Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити "спіраль насильства", яка ризикує втягнути Близький Схід у конфлікт.

"Досить війни, досить атак, досить насильства. Так - діалогу, так - миру", - сказав він у промові.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами. ТСН.ua зібрав всі подробиці.

Читайте також провідні новини дня: