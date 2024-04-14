Що буде з економікою в Україні 2024 року: експертка дала прогноз

Вона пояснила, як на економіку впливають гроші, які ми отримуємо від донорів.

Ми знаходимось сьогодні в умовах високої невизначеності та непередбачуваності. Сценарій розвитку економіки багато в чому залежатиме від ситуації на фронті, політичної ситуації всередині країни та обсягів міжнародної фінансової допомоги Україні.

Таку думку висловила експертка економічних програм Українського інституту майбутнього Яна Лаврик.

За її словами, будь-які кардинальні зміни у політиці наших західних партнерів або якісь неординарні політичні рішення можуть призвести до змін в економічних параметрах, таких як курс гривні, інфляція тощо.

“Процеси в економіці відбуваються інерційно, тому при відсутності якихось форс-мажорів контури економічних результатів 2024 року більш-менш зрозумілі. І не бачимо передумов для кардинальних змін. Тому наш прогноз 2024 року є логічним продовженням попереднього. “Ілюзія зростання”, як ми назвали наш попередній прогноз, зберігається і цього року”, — каже експертка.

Незважаючи на очікувані темпи зростання реального ВВП на 3,5-4% та ще більш високі темпи зростання доларового ВВП, за словами Яни Лаврик, не варто забувати, що багато в чому це зростання буде забезпечене зовнішньою фінансовою допомогою – 37-42 млрд доларів. І більша частина з них, це кредити, які ми маємо повертати.

Водночас гроші, які ми отримуємо від донорів не створюють базу для подальшого економічного зростання, навпаки в економіці акумулюються та консервуються проблеми, які в найближчому майбутньому стануть факторами обмеження подальшого зростання та розвитку: дефіцит трудових ресурсів, несприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, обмежений доступ до капіталу, корупція, висока частка держави в економіці і що найголовніше – неефективне державне управління, яке тільки призводить до наростання дисбалансів в економіці.

“Взагалі, як ми бачимо, більшість проблем української економіки знаходяться поза економічною площиною і походять від викривленого суспільного договору та парадигми управління державою”, — розповіла Яна Лаврик.

Нагадаємо, в Міненерго роблять розрахунки з перегляду тарифу на світло.

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