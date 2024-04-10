Тарифы на воду могут вырасти уже летом: в чем причина

Уже сейчас у водоканалов существенные долги перед энергопоставщиками.
Из-за атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру тарифы на свет для украинцев могут повысить уже летом этого года. Это повлечет за собой и подорожание услуг водоканалов.
На такую зависимость указал в комментарии "24 каналу" директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, уже сейчас водоканалы имеют существенные долги перед энергопоставщиками.
В то же время эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко отметил, что вопрос тарифов на воду до сих пор остается дискуссионным.
“На сегодняшний день запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным”, — отметил он.
Попенко утверждает, что предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Ранее президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий заявил, что убытки водоканалов уже достигли 8 млрд грн, поэтому подорожание услуг неизбежно. По его расчетам, в среднем в Украине должен произойти рост на 45-50%.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 6 февраля должна была рассмотреть повышение тарифов на холодную воду в два этапа, но заседание перенесли.
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