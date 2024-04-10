Тарифи на воду можуть зрости вже влітку: в чому причина

Вже тепер водоканали мають суттєві борги перед енергопостачальниками.

Через атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру тарифи на світло для українців можуть підвищити вже влітку цього року. Це потягне за собою і здорожчання послуг водоканалів.

На таку залежність вказав у коментарі “24 каналу” директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, уже тепер водоканали мають суттєві борги перед енергопостачальниками.

Водночас експерт з питань житлово-комунальних послуг Олег Попенко зауважив, що питання тарифів на воду досі залишається дискусійним.

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“На сьогодні заплановано підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не ухвалили. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним”, – зазначив він.

Попенко стверджує, що пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Раніше президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький заявив, що збитки водоканалів вже сягнули 8 млрд грн, тому здорожчання послуг неминуче. За його розрахунками, в середньому в Україні має відбутися зростання на 45-50%.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 6 лютого мала розглянути підвищення тарифів на холодну воду у два етапи, але засідання перенесли.

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