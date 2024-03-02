В Україні зростуть тарифи на воду: на скільки більше доведеться платити

На українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький.

"У кожному місті - це своє питання і своя вартість. Надаються розрахунки, перевіряються фахівцями НКРЕКП і потім встановлюються в два етапи. Першим етапом схвалюються, запроваджують в режим обговорень, а потім встановлюють. Були опубліковані по деяких містах схвалення розрахунків. Це значить, що пішов процес обговорення. Ми очікували, що до 1 квітня у всіх водоканалах буде встановлення тарифу. Середнє зростання, наскільки мені відомо, мало б відбутися приблизно на 15%, хоча це не покриває всіх видатків водоканалів. З нашої точки зору обгрунтування, в середньому по Україні має відбутися зростання в середньому на 45-50%. Тим більше це стосується міст, які ближче до бойових дій. Там ситуація ще більш складна. Ще одним фактором зменшення надходжень до водоканалів є відтік споживачів. Там менше стало людей, менше відпускається вода, менше надходжень на рахунки підприємств", - сказав він.

За його даними, збитки водоканалів вже сягнули 8 млрд грн. А недофінансування наших систем забезпечення по галузі в цілому - 18 млрд грн.

"Тому суспільство має вирішити, де саме шукати гроші на підтримку галузі - якщо не тариф, має бути підтримка з бюджетів", - додав він.

Тим часом в Україні водоканали почали відключати боржникам воду.

Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 грн.

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