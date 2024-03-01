Здорожчання тарифів на електроенергію у два етапи: скільки платитимуть українці

Очікується, що тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 грн.

У Міненерго активно розглядають питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено двічі. Перший етап - 1 травня чи 1 червня, тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 грн", - сказав він.

Він також нагадав, що також минулого року в НАК "Нафтогазі" і Міненерго розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ.

"Я не стверджую, що на 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття на 1-1,5 грн. Сьогодні ми з вами платимо 7,96 грн за газ, який відпускає "Нафтогаз", а розглядалося питання 9-9,5 грн. Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте від 1 травня або 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%. А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", - пояснив він.

Раніше стало відомо, що вартість низки житлово-комунальних послуг в Україні перераховуватимуть за новим механізмом. Порядок визначатиме механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води і вивезення відходів. Йдеться про кількісні та якісні характеристики надання житлово-комунальних послуг. Їх враховуватимуть для перерахунку вартості.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

Читайте також: