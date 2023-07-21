Українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити

Українцям повертають гроші за газ, якщо у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Для цього споживачам потрібно:

особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати

відповідь щодо переплати і повернення грошей відбувається протягом п'яти робочих днів

Гроші може отримати тільки споживач. На вашу банківську картку або новому постачальнику їх не перерахують. Сума компенсації подвоюється, а якщо термін надання компенсації протерміновано на понад 90 днів — надається у п'ятикратному розмірі.

Раніше стало відомо, що в Україні від 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП.

Читайте також: